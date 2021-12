Gersthofen

vor 16 Min.

Blick in die Geschichte: Viele Gersthofer lehnten 1946 die Bayerische Verfassung ab

Plus Gersthofer Geschichten: Im "Superwahljahr" 1946 mussten die Gersthofer auch über Bayerns Verfassung abstimmen - und zeigten sich sehr skeptisch. Nazis hatten damals Wahlverbot.

Von Karl-Heinz Wagner

Nach einem durch die NS-Diktatur zwölfjährigen staatlich verordneten Zwangsverzicht wurden die bayerischen Bürgerinnen und Bürger vor 75 Jahren innerhalb eines Jahres gleich viermal zu demokratischen Abstimmungen an die Wahlurnen gerufen. Im Jahr 1946 fanden seit dem Jahr 1933 erstmals nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in den Kommunen und landesweit wieder freie Wahlen statt. Nach den Gemeindewahlen am 27. Januar 1946, der Kreistagswahl am 28. April 1946 und der Abstimmung am 30. Juni 1946 zur Zusammensetzung der Verfassungsgebenden Landesversammlung war am Wahltermin, 1. Dezember 1946, der bayerische Wähler zu einer doppelten Stimmabgabe aufgerufen. Zu entscheiden war über die Zusammensetzung des ersten Bayerischen Landtages und die Abstimmung über den Volksentscheid über die Bayerische Verfassung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .