Chris de Burgh tritt im August bei Open-Air in Gersthofen auf

Ein musikalischer Weltstar kommt an den Lech: Der weltweit gefragte Singer-Songwirter Chris de Burgh spielt bei den Rasenkonzerten in Gersthofen.

Der Stargast bei den Gersthofer Rasenkonzerten 2024 steht fest: Chris de Burgh gibt während des Festivals ein großes Open-Air-Konzert. Damit entwickelt sich die aus der Not während der Corona-Einschränkungen entwickelte Konzertreihe in ihrer vierten Auflage im kommenden Jahr wieder einen Schritt weiter.

Münchener Freiheit, The Seer, Angelo Kelly oder die Schweizer Soul-Röhre Stefanie Heinzmann – international gefragte und gefeierte Sänger und Musiker gaben sich bisher bei den Rasenkonzerten in Gersthofen die Klinke in die Hand. Weil Veranstaltungen in der Stadthalle während der Corona-Einschränkungen nicht möglich waren, hatte das Gersthofer Kulturamts-Team rund um Uwe Wagner dieses neue Format entwickelt. Mit dem Freigelände von Alpenverein und Naturfreunden westlich der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth fand sich auch der ideale Veranstaltungsort im Grünen.

Sohn eines Diplomaten lebt auf einem Schloss

Der international renommierte Singer-Songwriter Chris de Burgh spielt am 1. August 2024 bei den Rasenkonzerten in Gersthofen. Er wurde als Christopher John Davison am 15. Oktober 1948 in Argentinien geboren. Sein Vater war ein britischer Diplomat, weshalb er als Kind einige Jahre im Ausland verbrachte. Nachdem die Familie Davison von 1947 bis 1959 unter anderem in Argentinien, Nigeria und Belgisch-Kongo gelebt hatte, kam Davison mit zwölf Jahren auf das Familienschloss, Bargy Castle im County Wexford im Südosten Irlands.

Das Open-Air-Konzert mit Chris de Burghfindet im Rahmen seiner Solo-Tour statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. 50 Jahre Musikkarriere und weltweit über 50 Millionen verkauften Alben: Chris de Burgh ist ein Ausnahmekünstler. Bekannt für seine gefühlvollen Balladen und mitreißenden Rockhymnen, hat der irische Musiker zahlreiche Hits wie „Lady in Red“, „Don't Pay the Ferryman“ und „Missing You“ geschaffen, die bis heute im Radio rauf und runter gespielt werden. Sein besonderes Talent, Geschichten in musikalischer Form zu erzählen, hat ihn zu einem der beliebtesten Singer-Songwriter der Welt gemacht.

Gersthofer Rasenkonzerte finden im August statt

„Wir freuen uns ungemein, einen Weltstar wie Chris de Burgh im Programm der Rasenkonzerte 2024 zu haben! Chris de Burghs unglaubliches Talent zum musikalischen Geschichten-Erzählen kommt in seinem Soloprogramm besonders gut zur Geltung. Wir sind gespannt auf diesen besonderen Abend!“, sagt Kulturamtsleiter Uwe Wagner.

Das Open-Air-Konzert von Chris de Burgh wird wie bei den Rasenkonzerten üblich auf dem malerischen Veranstaltungsgelände der Naturfreunde Gersthofen stattfinden.

Der Vorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen. Tickets sind sowohl online unter www.stadthalle-gersthofen.de als auch bei ausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich. „Dabei empfiehlt es sich, schnell zu sein, da bei diesem Konzert eine große, überregionale Nachfrage zu erwarten ist“, rät Uwe Wagner.