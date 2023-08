Gersthofen

vor 33 Min.

In Daunenjacke oder T-Shirt: Beim Gersthofer Rasenkonzert herrscht Festivalstimmung

Plus Mit Soul-Röhre Stefanie Heinzmann starteten die Rasenkonzerte in Gersthofen. Was die Besucher noch bis Sonntag erwartet und warum das Wetter eigentlich egal ist.

Von Thomas Hack

Was während der Corona-Pandemie eine Notlösung war, hat sich nun schon zum dritten Mal als Erfolgskonzept herausgestellt: die Rasenkonzerte rund um das Gelände des Gersthofer Naturfreunde. Denn auch dieses Jahr war schon vom ersten Veranstaltungsabend an ein ausgelassenes Festivalfieber ausgebrochen: Bereits eine knappe Stunde vor dem offiziellen Beginn war im weiträumigen Umfeld kein einziger Parkplatz mehr zu finden. Doch die Besucher nahmen es gelassen: Immerhin machte der Regen am Donnerstag eine Pause, und das Publikum freute sich gut gelaunt auf das Eröffnungskonzert mit der Schweizer Ausnahmesängerin Stefanie Heinzmann (Konzertbesprechung siehe Feuilleton).

Ein junges Pärchen aus Rain am Lech hatte bereits voriges Jahr begeistert der Kultband Münchener Freiheit in Gersthofen zugejubelt. „Wir kommen gerne hierher, weil es einfach ein kleineres, aber umso gemütlicheres Festival ist.“ Entspannte Gemütlichkeit war dann auch auf dem kompletten Konzertgelände zu verspüren: Die Besucher steuerten keineswegs nur die bereitgestellten Stuhlreihen vor dem Bühnenaufbau an, sondern breiteten mitunter Picknickdecken aus, nahmen Parkbänke unter den bunt angestrahlten Baumgruppen in Beschlag oder ließen sich an überdachten Bistrotischen einen eiskalten „Frozen Joghurt“ schmecken. Denn auch für das leibliche Wohl der Besucher ist hier mit kleinen, aber feinen Schmankerln ausreichend gesorgt: Während die Naturfreunde Gersthofen eine stolze Vielzahl von Getränken ausschenken, erfreut das Team der Kochschule Neusäß die Gaumen der Besucher mit einer „Gerupften Sau“ oder Falafelbällchen mit Edamame und Roter-Bete-Hummus.

