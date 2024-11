Das Gersthofer Ballonmuseum freut sich über steigende Besucherzahlen

Führungen und Workshops im Gersthofer Ballonmuseum sind beliebt und nehmen zu. Das sagte Thomas Wiercinski am Montagabend im Kulturausschuss der Stadt. Dort stellte er den Budgetbericht für das erste Halbjahr vor. 2023 sei wegen der Leonardo-Ausstellung und „20 Jahre Neubau Ballonmuseum und Bibliothek“ die zweithöchste Besucherzahl überhaupt erreicht worden. Doch auch mit diesem Jahr ist der Museumsleiter bislang zufrieden. Gerade in den Ferien sei das Interesse am Ballonmuseum hoch. Deswegen werden für die zweite Jahreshälfte steigende Publikumszahlen erwartet.

