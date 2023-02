Gersthofen

Das ist bislang über den Großbrand im Industriepark Gersthofen bekannt

Plus In einer Halle im Industriepark bricht ein Feuer aus. In der Nähe lagern große Mengen potenziell gefährlicher Chemikalien. So lief der außergewöhnliche Einsatz ab.

Am Tag danach sitzt der Schock im Gersthofer Industriepark noch tief. "Wir sind hart getroffen, bedauern den Vorfall sehr", sagt Holger Amberger, Chef des MVV Industriepark in Gersthofen. In der Nacht herrschte dort die höchste Alarmstufe. Ein Feuer brach aus – ganz in der Nähe potenziell gefährlicher Stoffe. 140 Einsatzkräften waren bis spät in die Nacht damit beschäftigt, den Großbrand unter Kontrolle zu bringen.

