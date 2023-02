Brand im Industriepark: "So einen schlimmen Vorfall hatten wir noch nie"

Plus Aus bislang ungeklärter Ursache brach ein Feuer in einem Störfallbetrieb aus. Diese Kategorie von Firmen gilt als besonders sensibel. Im Norden von Augsburg gibt es sie häufiger.

Anwohner hörten es zweimal dumpf knallen – wenig später herrschte Ausnahmezustand rund um den Industriepark Gersthofen mit seinen elf Betrieben und 1200 Beschäftigten. In einem der Unternehmen brannte es, Anwohner wurden von Polizisten und über Radiodurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen, um sich vor einer stinkenden Qualmwolke zu schützen, die in Richtung Norden zog. Auf dem Gelände selbst waren mehr als 140 Feuerwehrleute aus Augsburg, Gersthofen und Nachbarkommunen im Einsatz. Denn wenn es im Industriepark brennt – zuletzt war das vor mehr als 25 Jahren der Fall –, herrscht höchste Alarmstufe.