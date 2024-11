Tabaluga-Musical begeistert in der Stadthalle Gersthofen

Die Aufregung ist förmlich spürbar. Unruhig rutschen die kleinen Besucherinnen und Besucher auf ihren Sitzerhöhungen umher. Sie alle warten auf Tabaluga, den kleinen Drachen, der bereits vor der nahezu ausverkauften Veranstaltung im Foyer der Gersthofer Stadthalle mehrfach als Plüschfigur über den Ladentisch am Merchandise-Stand gegangen ist.

„Tabaluga und Lilli“ begeistert in der Stadthalle Gersthofen Jung und Alt

Und vom ersten Moment hat der singende Produktionsleiter Michael Thinnes das überwiegend textsichere Publikum auf seiner Seite, als er den größten Hit der von Peter Maffay geschaffenen Drachenfabel „Tabaluga und Lilli“ anstimmt: „Ich wollte nie erwachsen sein.“ Mit einer liebevollen Inszenierung ist das Whynot-Event-Theater derzeit auf Tour. Und obwohl krankheitsbedingt einige Mitglieder des Ensembles fehlten, wollte man in Gersthofen unbedingt spielen.

Mit bunten Kostümen wusste das Whynot-Ensemble zu überzeugen. Hier freut sich Tabaluga mit einem Einssiedlerkrebs.

Licht aus, Bühne frei! Es leuchtet und glitzert. Geheimnisvoller Bühnennebel, farbige Lichteffekte, rieselnder Schnee, pyrotechnische Fontänen – das erweckt nicht nur Funkeln in den zahlreichen Kinderaugen. Auch den Eltern oder Großeltern gefällt die Geschichte vom kleinen, grünen Drachen mit den gelben Füßen, der in dem knapp eineinhalbstündigen Abenteuer auf höchst interessante Gestalten trifft. Tabalugas Vater Tyrion, ein Magier, der Baum des Lebens, eine Bienenkönigin, ein steampunkiger Roboter, eine Ameisenarmee, die Spinne Tarantula oder der Einsiedlerkrebs Ostrakes stecken in aufwendigen und mit viel Liebe zum Detail gestalteten Kostümen. Tabalugas, Tyrions und Arktos Texte wurden deshalb als Playback eingespielt.

Die Spinnenfrau Tarantula wickelte Tabaluga in ihr Netz.

Die Akteure auf der Bühne geben sowohl tänzerisch als auch gesanglich ihr Bestes, wenn sie die bekannten Lieder wie „Eis im September“, „Wir sind froh, dass es uns gibt“, „Fass das nicht an“, „Das Leben ist ein Würfelspiel“, den „Bienensong“, „Schlüssel zur Macht“ oder „Baum des Lebens“ interpretieren.

Tief in Tabaluga versteckt sich ein komisches Gefühl im Bauch, das sich als Liebe entpuppt und am Ende sogar das Reich des bösen Schneemanns Arktos zum Schmelzen und die Liebe zu der zum Leben erweckten Eisskulptur Lilli entfacht. Bei dem Lied „Ich fühl wie du“ wiegten sich Tabaluga und Lilli im Tanz. Somit gab es zum großen und umjubelten Finale ein wahres Happy End und viel Applaus. Damit nicht genug: Tabaluga und Lilli stellten sich anschließend auch ihren großen und kleinen Fans, bis das letzte Erinnerungsselfie geknipst war.