Das sind die besten Sportlerinnen und Sportler in Gersthofen

Die Stadt Gersthofen hat die besten Sportlerinnen und Sportler des TSV 1909 Gersthofen ausgezeichnet. Dabei geht es um herausragende Leistungen im vergangenen Jahr. Zum zweiten Mal war der Verein für diese Veranstaltung bei der Stadt zu Gast. Neben den Ehrungen, die ganz klar im Mittelpunkt des Abends standen, sorgten die Musiker „Original Tanzllander Musi“ um Robert Kraus sowie die Linedance-Gruppe des TSV Gersthofen für die Unterhaltung der über hundert geladenen Gäste.

32 Sportlerinnen und Sportler des TSV ausgezeichnet

Insgesamt 32 Sportlerinnen und Sportler standen dabei im Mittelpunkt und erhielten nach den Vorgaben der städtischen Richtlinie über Ehrungen und Auszeichnungen die Anstecknadel in Gold, Silber und Bronze für ihre hervorragenden Platzierungen in den Disziplinen Schwimmen, Leichtathletik, Boccia und Rhythmische Sportgymnastik.

Das sind die geehrten Sportlerinnen und Sportler Anstecknadel in Bronze: RSG: Emely Stöffelmeir, Alisa Novikova, Anastasia Fuchs, Arina Iakovleva, Anastasiia Stepanchenko, Valeria Tsarevski, Valeria Plitzko, Vasilisa Casic, Adelina Schneider, Karolina Schneider. Schwimmen: Jannik Schreiber, Valentina Focke, Anna Grimm, Rebecca Moser.

Anstecknadel in Silber: Leichtathletik: Maximilian Scheich, Hans-Jörg Lauer. RSG: Anna Lena Schmid, Eleonora Stebelska, Alexandra Saintschkowski, Anastasiia Stepanchenko, Valeria Plitzko, Marharyta Pets, Zlata Arkusha, Dina Maser. Schwimmen: Nils Golczyk, Lena Schweiger, Katharina Slach.

Anstecknadel in Gold: Boccia: Jakob Kraus, Markus Schwab, Cirian ion. Schwimmen: Sophie Wendler.

Sportlerin des Jahres 2023: Sophie Wendler (Schwimmen)

Sportler des Jahres 2023: Nils Golczyk (Schwimmen)

Mannschaft des Jahres 2023: Handball Damen mit Anne Päckert, Sandra Braun, Annika Fischer, Lisa Schröder, Denise Schmidtmann, Stela Karacic, Nicole Lieder, Amela Ahmetovic (Toschützenkönigin der Liga), Victoria Kotas, Andrea Seiler, Heike Höfner, Carola Debor, Fabiana Malizia, Jessica Koppe, Josefine Bota, Nicole Dobberstein, Jennifer Schmatkow, Nadja Erdhofer, Jana Linke, Lea Linck, Annalena Jünger, Stephanie Lichtenstern und den Trainern Alexander Fischer und Alexander Kranz.

Traditionell wurde die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres 2023 seitens des TSV Gersthofen gekürt. Disziplin, Ehrgeiz, konstante sportliche Leistungen sowie herausragende Platzierungen sind hierbei für den Vereinsrat die Kriterien, um diesen ehrenhaften Titel zu vergeben.

Das sind die Sportler des Jahres beim TSV Gersthofen

Sowohl der Titel Sportlerin als auch Sportler des Jahres 2023 ging in diesem Jahr an die Abteilung Schwimmen. Mit Sophie Wendler und Nils Golczyk hat die Abteilung zwei Athleten, deren Namen sich innerhalb kürzester Zeit in der nationalen Schwimmszene fest etabliert haben. Mannschaft des Jahres 2023 wurden die Damen der Abteilung Handball, die eine Spielgemeinschaft mit dem TSV 1871 Augsburg e.V. bilden. Wo sich die beiden Vereine früher als Konkurrenten gegenüberstanden, werden seit 2020 die spielerischen Kompetenzen gebündelt. Und das mit großem Erfolg: mit dem zweiten Aufstieg in Folge von der Bezirksklasse in die Bezirksoberliga spielen die Damen mittlerweile in Schwabens höchster Liga. (AZ)