Die fetten Jahre in Gersthofen sind vorbei

25 Jahre ist es her, dass die Stadt Gersthofen aufgrund der guten finanziellen Lage allen Bürgern 100 Mark geschenkt hat. Diese Aktion hat Schlagzeilen gemacht und hält sich bis heute in vielen Köpfen, wenn es in Gesprächen um Gersthofen geht. Doch die Zeiten der Großzügigkeit sind vorbei: Die Stadt muss sparen, vor allem die Schulbauten belasten den Haushalt 2025. Ein Problem: Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt, die Gewerbesteuer, wird heuer geringer ausfallen als im vergangenen Jahr.

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Wörle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis