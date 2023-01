Gersthofen

Die Feuerwehr Gersthofen startet mit drei Einsätzen ins neue Jahr

Feuerwerkskörper lösen in Gersthofen die Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage aus. Auch in einem Backbetrieb geht der Alarm los.

Der erste Einsatz im neuen Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen hat nicht lange auf sich warten lassen. Noch vor Tagesanbruch wurden die Floriansjünger von der integrierten Leitstelle Augsburg wegen eines Kleinbrands im Stadtgebiet alarmiert. Eine 1100 Liter große Mülltonne war in Brand geraten. Ausgelöst wurde das Feuer vermutlich durch einen Feuerwerkskörper. Am Sonntagvormittag schlug dann erneut der Funkmeldeempfänger Alarm. In einem Backbetrieb löste die Brandmeldeanlage (BMA) aufgrund eines Hitzestaus in einem Kompressorraum aus. Feuerwehreinsatz in Gersthofen: Rauchentwicklung in einer Tiefgarage Zum dritten Einsatz an diesem Tag musste die Feuerwehr Gersthofen mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften zum Rathausplatz in der Ortsmitte ausrücken. Auch hier hatte die BMA aufgrund einer Rauchentwicklung im Zugangsbereich der Tiefgarage ausgelöst. Vor Ort konnte ein leichter Rauchgeruch festgestellt werden, die Feuerwehr vermutet, dass es sich auch hier um einen Feuerwerkskörper gehandelt hat. (AZ) Lesen Sie dazu auch Augsburg-Innenstadt Polizei zieht in der Silvesternacht betrunkene Fahrer aus dem Verkehr

