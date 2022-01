Ein ewiger Sammler: Gersthofer hat 2000 Anstecknadeln von Sportvereinen

Plus "Ebay ist Fluch und Segen": Manfred Prähofer aus Gersthofen sammelt Anstecknadeln von schwäbischen Fußballclubs – die sind immer schwerer zu bekommen.

Angefangen hat alles mit Helmut Haller. Der ehemalige Fußballer des FC Augsburg, der Mitte des vergangenen Jahrhunderts 33 Mal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen ist, weckte in Manfred Prähofer aus Gersthofen eine Sammelleidenschaft. "Anfang der Achtziger habe ich über einen Arbeitskollegen, der Helmut Haller gut gekannt hat, ein Abzeichen von Juventus Turin bekommen", sagt der 67-jährige Rentner und ehemalige Lagerist. Der Augsburger Star Haller spielte fünf Jahre in Norditalien. Mit Abzeichen meint Prähofer eine Anstecknadel mit dem Wappen des Vereins. Heute hat er 2000 davon, viele von Clubs aus dem Augsburger Land.