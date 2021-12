Helmut-Haller-Platz: Muss es der ganz große Wurf sein?

Plus Von ehrgeizigen und teuren Umbauplänen haben die Menschen in dem Stadtteil nichts, solange der Baubeginn immer wieder verschoben wird. Eine andere Lösung wäre wohl besser.

Seit vielen Jahren ist der Helmut-Haller-Platz ein Problemfall. Daran hat nicht nur die Süchtigenszene einen Anteil, sondern auch die absolut trostlose Gestaltung des Areals vor dem Oberhauser Bahnhof. Seit Jahren bemühen sich Anwohner, Sozialarbeiterinnen, Gastronomen, die Stadtteil-Arbeitsgemeinschaft der Vereine und noch einige Aktive mehr, den Platz attraktiver zu machen - sei es durch Festivals, Hochbeete oder Adventsmärkte. Wenn Buden und Bühne nach kurzer Zeit verschwinden, regiert wieder die Trostlosigkeit.