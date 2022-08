Gersthofen

18:20 Uhr

Entspannte Abende für über 2000 Besucher in Gersthofen

Plus Madeline Juno und Marie Bothmer bilden den Abschluss der Rasenkonzerte. Veranstalter, Künstler und Publikum haben Glück mit dem Wetter. Wie es weitergeht, ist aber offen.

Von Diana Zapf-Deniz

Zwei außergewöhnliche junge Frauen bildeten am Sonntag den Abschluss der diesjährigen Rasenkonzerte der Stadthalle Gersthofen. Madeline Juno und ihr Supporting Act Marie Bothmer. Die beiden 26-Jährigen interagieren freundschaftlich mit ihrem Publikum und verarbeiten Probleme in ihren Songs, wie etwa Bothmer in ihrem Song "Filmriss", in dem es um den Trennungsschmerz einer vergangenen Liebe geht.

