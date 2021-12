Gersthofen

18:30 Uhr

Feuerwerksfabrik-Chef: "Silvester ohne Feuerwerk ist wie Weihnachten ohne Christbaum"

Plus Peter Sauer, Inhaber Deutschlands älteste Feuerwerksfabrik, spricht über das Böllerverbot, illegale Knaller, aber auch, wie er die Corona-Krise überstanden hat.

Von Oliver Reiser

Peter Sauer hatte es schon geahnt, als die Krankenhäuser aufgrund der vielen Corona-Fälle vollliefen. "Da kommt gewiss wieder ein Verbot“, mutmaßte der Inhaber der ältesten ältesten Feuerwerksfabrik in Deutschland aus Gersthofen (Landkreis Augsburg). In der Tat: Die neue Bundesregierung war noch gar nicht im Amt, da wurde schon darüber gesprochen. Und am Freitag, 17. Dezember, wurde es vom Bundesrat endgültig beschlossen: Der Verkauf von Feuerwerkskörpern wird auch in diesem Jahr verboten. Zum zweiten Mal hintereinander in der über 150-jährigen Geschichte des Unternehmens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

