Gersthofen lobt Architekturwettbewerb für neues Jugendzentrum aus

Ein neues Jugendzentrum will die Stadt Gersthofen nahe den Schulen an der Daimlerstraße bauen. Mit einem Planungswettbewerb soll die beste Lösung gefunden werden.

130 Jahre alt ist das Gebäude nahe der Kirche St. Jakobus, in welchem seit fast 25 Jahren das Gersthofer Jugendzentrum untergebracht ist. Es ist in die Jahre gekommen und für eine moderne Jugendarbeit nicht mehr geeignet. Im April hat der Stadtrat beschlossen, einen Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schulzentrum an der Daimlerstraße zu errichten. Der Bauausschuss befasste sich in seiner Feriensitzung mit der Frage, wie es jetzt weitergehen soll.

Die Stadtjugendpflege geht von einem Raumbedarf von circa 300 bis 350 Quadratmetern aus. Hinzu kommt eine Freifläche von rund 600 Quadratmetern. Das Freigelände soll dann nicht nur für das Jugendzentrum nutzbar sein, sondern auch Standortsicherheit für zahlreiche Angebote des Ferienprogramms bieten. Denn aktuell ist die Jugendpflege darauf angewiesen, dass Schulen Räume beziehungsweise auch Freiflächen für die Ferienangebote zur Verfügung stellen.

Jugendzentrum bei den Gersthofer Schulen bietet mehrere Vorteile

Weitere Vorteile bietet der gewählte Standort, weil es einen direkten Zugang zum Pausengelände der Anna-Pröll-Mittelschule gibt. Dieser könnte unter anderem für Ballspiele genutzt werden. Außerdem sieht die Bauverwaltung hier beste Kooperationsmöglichkeiten mit den Schulen durch kurze Wege, vor allem zur Mittel- und zur Förderschule sowie zur Musikschule und den Musikvereinen im Haus für Musik. Dennoch sei das Juze abgegrenzt von den Schulen, und es liegt in mindestens 100 Metern Distanz zur Wohnbebauung. Gebaut werden soll, wenn das Paul-Klee-Gymnasium voraussichtlich Ende dieses Jahres in den derzeit entstehenden Neubau auf der Südseite der Schubertstraße umgezogen ist. In den Altbau des Gymnasiums soll dann die International School Augsburg umziehen, die sich schon lange vergrößern möchte.

Der Bauausschuss befasste sich nun mit der Suche nach geeigneten Planungsbüros für das Gebäude. Die Bauverwaltung favorisiert nach Angaben von Thomas Kraus, dem stellvertretenden Leiter des Hochbauamts, eine Mehrfachbeauftragung – also eine Form des Architektenwettbewerbs. „Es werden fünf ausgewählte Planungsbüros für eine Vorplanung angefragt und nach Entscheidung durch eine Jury der beste Entwurf zur Weiterbearbeitung beauftragt.“ Kraus sah in diesem Verfahren den Vorteil, dass die Stadt viele mögliche gestalterische Lösungen unterschiedlicher Büros mit ihrer jeweiligen Architektursprache bekomme.

Gersthofer Räte wollen größere Auswahl an Architekten

Die Bauverwaltung hatte im Vorfeld bereits bei fünf Architekturbüros angefragt. Julia Romankiewicz-Döll (Pro Gersthofen), die Referentin für Jugendarbeit zeigte sich froh, dass die Planungen endlich konkret werden sollen. „Aber unter den fünf Kandidaten ist keines, dass als Referenz den Bau eines Jugendzentrums vorweist.“ Es sei bei der Vorauswahl das Hauptaugenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt worden, und auf Planer, die bereits im Bereich Schulbau Erfahrung hätten. Einschlägige Erfahrung sei nicht unbedingt erforderlich, meinte Bürgermeister Michael Wörle. „Die Funktion des Jugendzentrums wird ja entscheidend von der Jugendpflege und dem Jugendbeirat bestimmt.“ Melanie Schappin (FW) forderte, dass nicht nur etablierte, sondern auch ein junges Büro einbezogen werden sollten. „Vor allem sollen auch Gersthofer Architekten zum Zug kommen“, sagte Michael Fendt (CSU).

Lesen Sie dazu auch

Max Lenz (Bewegung Zukunft) reklamierte, dass seine Gruppierung nicht in der elfköpfigen Jury vertreten sein soll. Denn neben dem Bürgermeister, den Jugend-Referenten Julia Romankiewicz-Döll und Simpon Drüssler (FW), dem Stadtjugendpfleger sowie einem Vertreter aus dem Jugendbeirat und drei aus der Bauverwaltung sind nur CSU, SPD/Grüne und W.I.R. vertreten. „Man könnte ja stattdessen auf einen der drei Herren aus der Bauverwaltung verzichten“, schlug Lenz vor. Die Jugendreferentin unterstützte Max Lenz.

Man einigte sich darauf, dass die Verwaltung dem Stadtrat einen neuen Vorschlag vorlegen soll, in dem gegebenenfalls auch die Besetzung der Jury verändert wird. Eventuell wird auch die Zahl der beauftragten Planungsbüros auf sechs aufgestockt.