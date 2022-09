"Gersthofer Straßennamen-Entscheidung ist Fehleinschätzung"

Der Gersthofer Stadtrat hat entschieden: Die Wernher-von-Braun-Straße soll bleiben. Der Verein "Gegen Vergessen - Für Demokratie kritisiert das.

Die Entscheidung des Stadtrates Gersthofen, entgegen der Stellungnahme eines Fachbeirates die Werner-von-Braun-Straße nicht umzubenennen, stößt weiterhin auf Kritik. Christian Gerlinger, Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppe Augsburg-Schwaben des Vereins Gegen Vergessen - Für Demokratie sieht eine verpasste Chance.

"Wir bedauern, dass sich der Gersthofer Stadtrat nicht den Empfehlungen des Fachbeirats angeschlossen hat, der eine Umbenennung der Wernher-von-Braun-Straße vorgeschlagen hatte", schreibt Christian Gerlinger in einer Stellungnahme. Die Entscheidung des Stadtrats beruht seiner Auffassung nach auf einer Fehleinschätzung: "So wurde im Stadtrat argumentiert, mit einer Umbenennung verschwinde die Erinnerung an den Nationalsozialismus aus dem Bewusstsein." Wenn dem so wäre, würde das bedeuten, dass es nicht so wichtig sei, welche Rolle die betreffenden Namensgeber im Nationalsozialismus eingenommen haben, ob sie Täter, Profiteure, Mitläufer oder Opfer waren. "Die Benennung einer Straße nach einer Persönlichkeit stellt eine Ehrung dar, und der Gersthofer Stadtrat hat am Ende seiner Diskussion sich aktiv dazu bekannt, dass Wernher von Braun diese Ehrung verdient." Das bleibe angesichts der historischen Fakten ein Fehler.

Versucht Gersthofer Stadtrat, Zeit zu gewinnen?

Immerhin habe der Gersthofer Stadtrat den begrüßenswerten Beschluss gefasst, wissenschaftliche Expertise im Fall eines weiteren Gersthofer Namenspatrons, des Altbürgermeisters Georg Wendler, einzuholen. "Es bleibt allerdings abzuwarten, ob das mehr ist als der Versuch, Zeit zu gewinnen, um am Ende doch - Expertise hin oder her - alles so zu lassen, wie es ist." (AZ)

