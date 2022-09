Von-Braun-Straße in Gersthofen: Das sagen Betroffene zur Ratsentscheidung

Plus Der Gersthofer Stadtrat hat entschieden: Die Wernher-von-Braun-Straße darf weiter so heißen. Doch wie stehen Anlieger zu dem Beschluss?

Die Wernher-von-Braun-Straße in Gersthofen wird auch in Zukunft den Namen dieses Physikers tragen, der mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht hat. Der Gersthofer Stadtrat hat mit 11:15 Stimmen eine vom Historiker Bernhard Lehmann und mehreren Initiativen geforderte Umbenennung abgelehnt. Wie davon Betroffene diesen Beschluss bewerten.