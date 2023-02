Gersthofer Unternehmer befassen sich mit Elektromobilität

Der Unternehmensdialog der Stadt Gersthofen ist eine feste Institution. Diesmal waren die Plätze besonders begehrt.

Wirtschaftsförderin Simone Jansen hatte einen Blick hinter die Kulissen des Gersthofer E-Mobility-Spezialisten Quantron organisiert. Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gersthofer Wirtschaftsunternehmen fanden sich ein. Die Stadt Gersthofen verfolgt die Erfolgsgeschichte des Unternehmens schon lange. Ursprünglich als Familienbetrieb mit Pferdekutschen gestartet, steht die Haller GmbH seit mehr als 130 Jahren für Transportfahrzeuge. Mit der Quantron AG als Hightech-Spin-Off des Familienunternehmens hat sich die Gersthofer Firma einen Namen in der Elektromobilität gemacht, der weit über die deutschen Grenzen hinausgeht.

"Unsere emissionsfreien Lastwagen und Busse sowie die Infrastrukturangebote und Services leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Beispielsweise sind wir mit unserem brennstoffzellenelektrischen Transporter weltweit führend", so Vorstandsvorsitzender Andreas Haller. Mit dem Wasserstofflastwagen, der jetzt auch für den US-Markt produziert wird, ist das Gersthofer Unternehmen auch Vorreiter, was nachhaltigen Transport angeht.

Was ist billiger? Tanken oder laden? Fahrtkosten nähern sich an 1 / 4 Zurück Vorwärts Derzeit steigen auch die Stromkosten für das Laden von Elektroautos. Deshalb lohnt es sich, die Tarife gut zu prüfen. Denn die Abrechnungssysteme sind teilweise unübersichtlich.

Es gibt Tarife mit oder ohne Grundgebühr, außerdem kommt es auf die Ladegeschwindigkeit an. Für das Laden an AC-, DC- und Hochleistungs-Ladesäulen gibt es unterschiedliche Preise.

Die steigenden Stromkosten schlagen sich auch auf die Tarife nieder. Während vor einigen Monaten die Kilowattstunde noch für 30 Cent zu haben war, werden jetzt oftmals 45 Cent verlangt. Laut ADAC zahlen Mitglieder derzeit an der EnBW-Ladestation 48 Cent/kWh; bei Ionity sogar 79 Cent/kWh.

E-Auto oder Benziner - was kommt günstiger? Während das Elektroauto bis vor Kurzem beim Preisvergleich der reinen Fahrtkosten pro 100 Kilometer angesichts der hohen Spritkosten die Nase vorne hatte, nähern sich nun bei höheren Stromkosten beide Varianten immer weiter an - je nach Modell und Akku. Genaue Berechnungen gibt es beim ADAC unter www.adac.de/e-mobilitaet.

Um das nachhaltige Wirtschaften ging es auch bei Stefanie Haug von der regionalen Wirtschaftsförderung. Sie stellte die Initiative A³ klimaneutral der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH vor, die Unternehmen in der Region beim Erreichen des Ziels der Klimaneutralität bis 2030 begleiten will.

Blick hinter die Kulissen der Gersthofer Firma

Im Anschluss an den Vortrag durften alle Unternehmerinnen und Unternehmen einen Blick hinter die Kulissen werfen. So konnte beispielsweise der Elektrobus, der am 18. März als Jobbus für die Stadt Gersthofen im Einsatz sein wird, besichtigt werden. Aber auch die ganz großen Lastwagen mit der neusten Technologie waren in den Hallen zu sehen.

Der nächste Unternehmerdialog wird am 3. Mai zusammen mit der Firma Humbaur und der Anna-Pröll-Mittelschule stattfinden. Dabei wird es um das Thema Fachkräftesicherung und konkret um das etablierte Instrument, die Schulpatenschaften, gehen. Interessierte Unternehmer und Unternehmerinnen, die in den Verteiler aufgenommen werden möchten, können sich unter wirtschaftsfoerderung@gersthofen.de anmelden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch