Gersthofer „Wintermärchen“ öffnet seine Pforten bis 30. Dezember

Die Gastronomie hat schon seit Freitag geöffnet, die Vereine haben ihren karitativen Basar abgehalten. Nun startet das offizielle Programm des Gersthofer Wintermärchens.

Vorweihnachtliche Stimmung auf dem Gersthofer Rathausplatz – das bietet der Weihnachtsmarkt „Wintermärchen“. Am Donnerstag ist der Start für das offizielle Programm. Dann gibt es zum Markt ein zusätzliches gastronomisches Angebot, Hobbykünstler und jeweils buntes Musikprogramm am Abend. Geöffnet ist der Markt bis zum Samstag, 30. Dezember, jeweils am Donnerstag und Freitag von 16 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Am Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag, 24./25. Dezember bleibt das Wintermärchen geschlossen.

Gersthofer Markt bietet vielseitiges musikalisches Rahmenprogramm

Schon am Donnerstag, 30. November dekorieren dort von 10 bis 11.30 Uhr die Gersthofer Kindergärten die Weihnachtsbäume. Bürgermeister eröffnet den Markt dann um 18 Uhr und es gibt Auftritte von Vertretern der Tanzschule Dance Emotion und von "Max Stadtler - finest live music". Letztere sind immer wieder auf dem Markt zu Gast. An den weiteren Abenden bieten Protagoniesten wie D.B.Rose, Mensch Mayr, Domino Dog's, Bernhard Armanio und mehr musikalische Unterhaltung. Nicht fehlen dürfen Lokalmatadore wie das Duo Grenzenlos oder Pete Louis und DJ Franky.

Es gibt auch eine Veranstaltung für einen guten Zweck: Das Team der Familie Wohlmuth verkauft am Samstag, 2. Dezember, von 17 bis 19 Uhr Kaiserschmarrn zugunsten des Tierheims Augsburg. Für Besuchende gibt's ausreichende Parkplätze in den Tiefgaragen von Rathaus, Stadthalle und City-Center – aber am besten ist es, ohne Auto zu kommen, weil oft in der Stadthalle gleichzeitig Veranstaltungen bekannter Stars stattfinden.

