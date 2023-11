Gersthofer Weihnachtsmarkt öffnet wieder auf dem Rathausplatz

Die Adventszeit naht und wird eine Woche nach dem Volkstrauertag mit dem Basar der Vereine in Gersthofen eingeleitet. In diesem Jahr gibt's mehrere Starts.

Der Weihnachtsmarkt startet in mehreren Stationen: Bereits am Freitag, 24. November, öffnet die Gastronomie unter dem Weihnachtsbaum und die Stockerbahn auf dem Gersthofer Rathausplatz. Ab Donnerstag, 30. November, folgen dann weitere Angebote von Hobbykünstlern, Gastronomen und Live-Musik, die das Gersthofer Wintermärchen umrahmen und abwechslungsreicher machen sollen. Auch in diesem Jahr können sich Besuchende auf einen familien- und kinderfreundlichen Weihnachtsmarkt freuen, der mit schönem Hüttenambiente und Märchenfeeling überzeugt.

Erneut im Einsatz ist die 2022 eingeführte Stockerbahn. Hier können Jung und Alt bei einem betreuten Turnier oder beim Blattlschießen gemeinsam Spaß haben. Bei den Stöcken handelt es sich um leichtere Schülerstöcke, sodass auch Kinder ab zehn Jahren gut damit spielen können. Die Stockerbahn sowie die Gastronomie um den Gersthofer Weihnachtsbaum haben vom 24. November bis 30. Dezember täglich von 12 bis 20 Uhr (Montag bis Mittwoch) beziehungsweise 12 bis 21 Uhr (Donnerstag bis Sonntag) geöffnet. Reservierungen und nähere Informationen erhalten Sie über veranstaltung@gersthofen.de. Ab Donnerstag, 30 November, hat das Gersthofer Wintermärchen dann immer donnerstags und freitags von 16.00 – 21.00 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag ist der Markt von 14. bis 21 Uhr geöffnet. An Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeieertag bleiben die Stockerbahn sowie der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Gersthofer verkaufen Speisen und Kunsthandwerk für guten Zweck

Tradition hat am Sonntag nach dem Volkstrauertag der Basar der Gersthofer Vereine. Heuer öffnet dieser am 26. November, von 13 bis 18 Uhr. Der Basar findet zu Gunsten der Gersthofer Stiftung „Hilfe in Not“ statt. Auf die Besucher wartet unter anderem ein buntes Potpourri aus handgemachten Dekorationsartikeln, welches Schul- oder Kindergartenkinder gebastelt oder getöpfert haben. Für Speien und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Von Klassikern wie Glühwein und Bratwurst bis hin zu Steaksemmel, Zwiebelsuppe, Crêpes oder frischem Brot aus dem Backhaus der evangelischen Kirche ist einiges geboten. Der Erlös der Veranstaltung fließt eins zu eins in die Gersthofer Stiftung „Hilfe in Not“, die sich für bedürftige Gersthoferinnen und Gersthofer einsetzt.

Nach der Corona-Pause gab es 2022 wieder einen Basar der Vereine auf dem Rathausplatz in Gersthofen. Das ist auch 2023 wieder so. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Eröffnet wird der Basar der Vereine um 13 Uhr von Bürgermeister Michael Wörle. Das Ende der Veranstaltung ist dann um 18 Uhr. In den fünf Stunden gibt es auch ein schönes Rahmenprogramm. So bieten Mitarbeiter des Jugendzentrums „YoCo“ von 14 bis 17 Uhr einen Bastelnachmittag für Kinder im Foyer des Rathauses an. Der Ulrichskindergarten präsentiert selbstgestaltete Kleinigkeiten und die Ehrenamtlichen des Gersthofer Freiwilligenzentrums Zebi übernehmen den Verkauf des Stadthonigs sowie der städtischen Fundsachen – ebenfalls im Eingangsbereich des Rathauses.

Gersthofer Orchester sorgen für Unterhaltung

Musikalisch wird der Nachmittag durch das Jugendorchester Gersthofen Schwäbische Bläserbuben, die Gerry-Fried-Big Band, die Stadtkapelle Gersthofen sowie den Gersthofer Blasharmonikern umrahmt.

Zudem startet auf dem „Basar der Vereine“ der Verkauf der Lose für die große Tombola, die eigentlich für den Margeritenball geplant war, mit dem Mischen der Lose. Die Einnahmen fließen ebenfalls in die städtische Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“. Lose für die Tombola gibt es im Anschluss weiterhin während der Öffnungszeiten im Bürgerservicezentrum im Rathaus Gersthofen und im Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek Gersthofen. Die Ausgabe der Preise sowie die Sonderauslosung eines Auto-Abos der Gersthofer Autohändler erfolgt beim Bürgerempfang im Januar 2024.