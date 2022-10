Grünes Herz Gersthofens: Stadträte zweifeln an Verkehrsführung

Plus Erstmals konnten die Gersthofer Stadträte Fragen zum Entwurf für das neue Stadtzentrum stellen. In einem Punkt waren sich dabei alle einig.

Ein "grünes Herz" soll die Gersthofer Stadtmitte mit der Potenzialfläche und dem Rathausplatz werden. Dies sieht der Entwurf des Freisinger Büros Grabner Huber Lipp vor, der bei einem Architekturwettbewerb im Sommer von der Jury zum Sieger gewählt wurde. Die Städteplaner stellten ihn nun den Gersthofer Stadträten vor. Erstmals konnten sich die Politiker dazu äußern. Und sie hatten einiges auf dem Herzen.