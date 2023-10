Gersthofen

Hoher Sachschaden nach Brand bei Entsorgungsfirma in Gersthofen

Wegen eines Brands auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in der Gersthofer Ziegeleistraße musste die Feuerwehr am Mittwochabend anrücken.

Plus Die Rauchsäule war am Mittwochabend weit über Gersthofen hinaus zu sehen: Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats brannte es bei einem Entsorgungsbetrieb in Gersthofen.

Von Gerald Lindner

Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in der Gersthofer Ziegeleistraße ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte dort geschreddertes Material, die Polizei hatte zunächst von einem brennenden „Abfallhaufen“ gesprochen. Wie es zu dem Brand kam, war auch am Donnerstag noch unklar. Dennoch gab es einige zusätzliche Details.

Die Feuerwehr war bis zum späten Mittwochabend mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gegen 19 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über den Brand ein. Bei Eintreffen der Streife stand die Maschine bereits in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der nahegelegene Supermarkt und dessen Parkplatz nach Absprache mit der Feuerwehr vorsorglich evakuiert. Anwohner und Anwohnerinnen wurden dazu aufgerufen, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Gebiet zu meiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

