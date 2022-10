Der Industriepark legt die Klärschlammverbrennung auf Eis

Plus Baupreis-Entwicklung stellt Millionenprojekt infrage. Bei einem Unternehmerabend in Gersthofen wird zugleich deutlich, wie sehr die Energiekrise Firmen im Augsburger Land zusetzt.

Im Laufe des Jahres erwarten die Verantwortlichen im Industriepark Gersthofen die Genehmigung für den Bau einer Klärschlammverbrennung. Doch ob das Millionenprojekt dann tatsächlich angepackt wird, ist offen. Denn bei den derzeitigen Baupreisen ist es dem Unternehmen schlicht zu teuer. Ende des Jahres wolle man die Wirtschaftlichkeit noch einmal überprüfen. Das sagte der kaufmännische Geschäftsführer des MVV-Industrieparks, Holger Amberg, am Montagabend in Gersthofen.