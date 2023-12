Kostenlose Plattform Pendla soll mehr Fahrgemeinschaften bringen

Verkehr verringern und damit Ressourcen sparen: Das will die Stadt Gersthofen mit der neuen Mitfahrplattform Pendla. Ziel sind mehr Fahrgemeinschaften.

Jeden Tag das gleiche Bild: Zum Berufsverkehr sind Augsburgs Straßen dicht. Viele Fahrzeuge sind in die gleiche Richtung unterwegs. Genau hier setzt die Plattform PENDLA an: Fast 8.000 Kilometer fährt der durchschnittliche Arbeitende im Jahr mit dem Auto – nur zur Arbeit. Und fast jede und jeder sitzt dabei morgens und abends alleine im Auto. Nicht nur eine Ressourcen- und Geldverschwendung, sondern auch ein echter Klimakiller, dachte sich Julia Ferstl, bei der Stadt zuständig für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Deswegen beteiligt sich die Stadt ab sofort an der Mitfahrplattform.

Es ist nichts Neues in Sachen Klimaschutz: morgens und abends sitzen die meisten Arbeitenden immer noch alleine in ihrem Auto. Hier kann das Betriebliche Mobilitätsmanagement (kurz BMM) einen wesentlichen Beitrag zur CO₂-Einsparung leisten. Das hat auch die Stadt Gersthofen erkannt und bietet ab sofort die Mitfahrplattform Pendla für alle, die nach Gersthofen pendeln an. Neben der Reduzierung von den eigenen Spritkosten, leisten Teilnehmende gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks, indem das hohe Verkehrsaufkommen zu Teilen reduziert wird.

Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle betonte, dass es der Stadt wichtig war, eine kostenlose Vernetzung zu bieten: „Bei Pendla kann jede und jeder unkompliziert Fahrgemeinschaften finden. Den Rest macht man unter sich aus, ohne dass Gebühren auf einer Plattform entstehen. Je einfacher, desto besser.“

Stadt Gersthofen übernimmt die Kosten

Die Stadt Gersthofen übernimmt die Kosten für die Mitfahrplattform Pendla. Diese liegen bei einem Cent je Einwohner und Monat. Jeder kann sich kostenlos anmelden und Mitfahrerinnen oder Mitfahrer finden. Man gibt lediglich seinen Wohnort und den Arbeitsplatz an und sieht, wer in der Nähe wohnt und einen ähnlichen Weg fährt. Per Nachricht oder Anruf können sich Pendler:innen kontaktieren und absprechen.

Ingrid Knöpfle, Leiterin Marketing und Kommunikation bei MVV im Industriepark Gersthofen, betonte: „Wir waren gleich von der Idee begeistert und freuen uns, den zehn Unternehmen im Industriepark, die Mitfahrplattform zur Verfügung zu stellen. Wenn jeder mitmacht, können wir gemeinsam etwas für das Klima und für das wichtige Thema Nachhaltigkeit tun.“

Lesen Sie dazu auch

Gersthofen holt große Unternehmen mit ins Boot

Bereits innerhalb der ersten zwei Wochen konnte Wirtschaftsförderin Simone Jansen drei namhafte Unternehmen aus Gersthofen für die Mitfahrplattform gewinnen. „Wir freuen uns als IKEA Augsburg über die Initiative der Stadt Gersthofen und dass wir als Arbeitgeber mit der Plattform Pendla unsere Mitarbeitenden zusätzlich inspirieren können wie sie ihren Weg zur Arbeit schnell, kostengünstig und vor allem nachhaltiger gestalten können. Wie unser Gründer Ingvar Kamprad sagt: Das meiste ist noch nicht getan. Wunderbare Zukunft“, so Marketmanager Günter Müller zur neuen Mitfahrplattform Pendla.

„Wir danken der Stadt Gersthofen, die uns auf Pendla aufmerksam gemacht hat. So können wir unseren Mitarbeitenden einen Mehrwert in Bezug auf Mobilität bieten und ergreifen als Unternehmen die Chance, einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Firmen im Umfeld anschließen und wir so immer mehr Möglichkeiten zu Fahrgemeinschaften bilden können“, so Christine Schuber, Recruiting und Employer Branding bei Humbaur.