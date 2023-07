"Kunst-O-Nauten" spiegeln die Welt in ihrer Kunst

Plus Regelmäßig organisiert der Kulturkreis Gersthofen Ausstellungen im Foyer des Rathauses. Diesmal präsentiert eine Künstlergruppe ihre Sicht der Welt.

Sie könnten künstlerisch gar nicht unterschiedlicher unterwegs sein. Dennoch haben sich acht Künstler aus dem Raum Gunzenhausen - Dinkelsbühl unter dem Namen "Kunst-O-Nauten" zusammengefunden. In der aktuellen Ausstellung des Gersthofer Kulturkreises im Foyer des Rathauses zeigen sie eine Auswahl ihrer Arbeiten. Diese reicht von der dreidimensionalen Wandskulptur über Standobjekte und Grafiken bis hin zur Filzkunst. In ihrer Verschiedenheit ergibt die Schau ein buntes Kaleidoskop menschlicher Wahrnehmung.

Zu sehen sind Werke von Gerhard Engerer, Willy Halbritter, Jutta Grünsteidel, Tina Bönsch, Gerhard Postler, Bärbel Langowski-Tafferner, Margot Krug und Heli Alberti. Sie sind allesamt schon viele Jahre künstlerisch tätig.