Self-Storage-Container kommen im Bauausschuss Gersthofen weiter nicht gut an

Bürgermeister Michael Wörle ist die Verärgerung während der Sitzung des Bauausschusses deutlich anzumerken: Auf der Tagesordnung stand wieder einmal eine Containeranlage an der Henleinstraße, bei der das sogenannte „Self Storage“ möglich ist. Das bedeutet: Privatpersonen oder Firmen können sich auf Zeit einen Container mieten und Gegenstände lagern, die sie im Moment nirgendwo anders unterbringen. Dass die Anlage jedoch seit 2019 in Betrieb ist, der Investor seitdem damit „jeden Monat Geld verdient“, so Wörle, und das alles ohne Genehmigung durch die Genehmigungsbehörde im Landratsamt und ohne Zustimmung der Stadt, das ärgert ihn.

Der Ärger fing bereits 2019 an. Damals stellte ein Stuttgarter Unternehmen einen Bauantrag für die Anlage aus 113 einzelnen Containern. Der Bauausschuss in Gersthofen wünscht sich an dieser Stelle schon seit Langem eine hochwertige Gewerbebebauung, zugestimmt wurde dem Bauantrag aber wegen anderer Gründe nie und auch das Landratsamt erteilte nie eine Genehmigung. Vor allem deshalb, weil die Firma nicht die ausreichende Zahl an Stellplätzen nachweisen kann, wie Bürgermeister Wörle auf der Sitzung sagte. Der nun eingereichte Stellplatzplan könne schon deshalb nicht funktionieren, weil eine Reihe von Parkplätzen der Mieter direkt vor dem Zugang anderer Container geplant seien.

Stellplätze für Lastwagen werden nicht angegeben

Außerdem würden nur Stellplätze für Autos nachgewiesen, obwohl der Betreiber angebe, zu 70 Prozent gewerbliche Mieter zu haben. Die kämen sicher auch mit dem Lastwagen, vermutet der Bauausschuss. Auch die beiden Zufahrten zu dem Gelände seien nicht genehmigt, erinnerte Wörle. Auf einer vorherigen Sitzung hatten Stadträte schon einmal eindeutig von einem „Schwarzbau“ gesprochen. In diesen Fällen ist die Bauaufsicht des Landratsamts zuständig, die jedoch, so die Erkenntnisse des Bauausschusses, oft überlastet ist.

Fest steht: Der Fall der Containeranlage landete bereits vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg. Dort wurde die Sichtweise des Landratsamts, der Genehmigungsbehörde, bestätigt. Die Anlage blieb nicht genehmigt. Die betreibende Firma legte dagegen jedoch Berufung ein, die vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof auch angenommen wurde. Bei einem Vor-Ort-Termin wurde klar, dass das Gericht die Einschätzung teilen könnte, dass auch weniger Stellplätze als die von der Stadt geforderten 41 anerkannt werden könnten. Auch Stadtrat Markus Brem (BewegungZukunft) fürchtet, dass die Anlage doch in der heutigen Form genehmigungsfähig sei. Das Gericht empfiehlt eine Einigung der Parteien, also der Firma und des Landratsamts, vor dem Gerichtstermin. Der Bauausschuss der Stadt Gersthofen lehnt eine Genehmigung des Bauantrags in dieser Form weiter ab.

Auch die Deutsche Bahn will ein Containerlager in Gersthofen

Und noch einmal ging es am Sitzungsabend um das Thema Container: Die Deutsche Bahn plant an der Dieselstraße für die Dauer von zwei Jahren einen zeitweiligen Lagerplatz für Container. Jeweils drei Stück sollen übereinander gestapelt werden. Da der Bebauungsplan an dieser Stelle jedoch höchstens zwei Stockwerke zulässt und ein Container aus Sicht der Gersthofer als Stockwerk gilt, wurde auch dieser Antrag bereits zum zweiten Mal abgelehnt.