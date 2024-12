Timo kämpft sich mit Willensstärke zurück ins Leben

An Silvester macht Timo Stredak das, was die meisten jungen Leute in seinem Alter auch machen. Der 16-Jährige feiert eine Party mit seinen Freunden. Daran war vor rund eineinhalb Jahren überhaupt nicht zu denken. Doch der Schüler, der nach einem Sprung in den heimischen Pool querschnittsgelähmt ist, kämpfte sich mit viel Energie und eisernem Willen ins Leben zurück. „Ich werde wieder laufen können“, hatte er schon kurz nach dem schrecklichen Unfall gesagt. Inzwischen ist er wieder zuhause, geht zur Schule und will im kommenden Jahr weitere Schritte in diese Richtung machen.

