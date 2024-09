Vogelzugbeobachtung am 6. Oktober auf dem Augsburger Müllberg

Wer es noch nicht weiß: Am Augsburger Müllberg bietet sich ein 360-Grad-Rundumblick über die gesamte Stadt Augsburg, das Lechtal und die Alpen. Besonders gut lassen sich von dort Kleinvögel bei ihrem Weg Richtung Süden beobachten. Wer dies nicht allein, sondern mit Begleitung und den Erklärungen von Tobias Fröhlich tun möchte, kommt am Sonntag, 6. Oktober, um 9 Uhr zum Parkplatz am Europaweiher nach Gersthofen (Gersthofer Str. 60). Mitzubringen ist ein Fernglas, falls vorhanden. Die Veranstaltung von BayernTourNatur dauert drei Stunden. (AZ)

