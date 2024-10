Warum die Tracht zur Kirchweih in Gersthofen gehört

Was wäre die Kirchweih in Gersthofen ohne mindestens einen Tag, an dem die Tradition im Mittelpunkt steht? Am Sonntag erwartete die Besucher auf dem neuen Festplatz nördlich der Thyssenstraße ein beeindruckendes Programm des Heimat- und Trachtenvereins, das die reiche Kultur der Region zelebrierte. Doch nicht nur auf der Bühne waren prächtige Trachten zu sehen, auch das Publikum nutzte die Gelegenheit, die eigenen Trachten wieder einmal auszuführen.

