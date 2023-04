Gersthofen

Wie das Gersthofer Kloster einem Pfarrzentrum Platz machen musste

In diesem historischen Hof war das Gersthofer Kloster untergebracht. Heute steht an seiner Stelle dort das Pfarrzentrum Oscar Romero.

Plus Vor 25 Jahren wurde in Gersthofen das Pfarrzentrum Oscar Romero eingeweiht. Sein Standort hat allerdings eine wesentlich längere Geschichte.

Von Karl-Heinz Wagner, Karl-Heinz Wagner, Gerald Lindner

Sein 25-jähriges Bestehen kann das Pfarrzentrum Oscar Romero in der Nachbarschaft der Pfarrkirche St. Jakobus heuer feiern. Allerdings sind nach einem Brand immer noch nicht alle Räume nutzbar. Vor dem Bau dieses Begegnungszentrums gab es allerdings eine andere Einrichtung mit einer wechselvollen Geschichte.

Direkt neben der Pfarrkirche St. Jakobus gab es einmal ein Kloster. Am 15. März 1983 begann nach fast 50 Jahren dessen Ende, als die letzten vier Schwestern von der Klosterfiliale in Gersthofen in das Mutterhaus der Dominikanerinnen von St. Ursula nach Augsburg zurückkehrten. Wegen Personalschwierigkeiten war bereits im Jahr 1972 die Viehhaltung beendet worden. Aus dem Ortsbild endgültig verschwand das Kloster mit dem Abbruch der historischen Gebäude im Jahr 1995.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

