Wo der Gersthofer Wochenmarkt bei einer Umfrage gut wegkommt

Jeden Samstag werden auf dem Bauernmarkt auf dem Gersthofer Rathausplatz frische Waren angeboten. Eine Umfrage hat nun Verbesserungsmöglichkeiten abgeklopft.

Obst, Gemüsen und andere Lebensmittel einkaufen und dabei noch mit Bekannten plauschen: Jeden Samstag zwischen 7 und 12 Uhr findet auf dem Rathausplatz in Gersthofen der Bauernmarkt statt. Hier können Besucherinnen und Besucher hochwertige, regionale Lebensmittel und Waren erstehen. „Frische, Regionalität und hochwertige Qualität – dafür stehen der Gersthofer Wochenmarkt und die dort feilgebotenen Produkte.“ Das ist eine der zentralen Kernaussagen einer Kundenbefragung, die von der Stadt Gersthofen von Mitte Dezember 2023 bis Mitte Januar 2024 durchgeführt wurde.

Erfreulich viele Bürgerinnen und Bürger nutzten laut Simone Jansen vom Gersthofer Innenstadtmanagement die Gelegenheit, um ihre Meinung zum Gersthofer Wochenmarkt mitzuteilen. Insgesamt 217 Personen nahmen an der Umfrage teil, entweder über den klassischen Papierfragebogen, der bei den Marktständen und im Bürgerservicezentrum auslag, oder online. Darüber hinaus fand an zwei Marktsamstagen eine direkte Kundenbefragung statt.

Viele Kunden kommen aus Gersthofen

„Ziel war es, ein aktuelles Stimmungsbild zum Wochenmarkt einzuholen“, so Simone Jansen. „Wir – die Stadt Gersthofen und die Marktbeschicker – wollten erfahren, wie die Besucherinnen und Besucher das Warenangebot bewerten. Werden bestimmte Produktgruppen vermisst? Gibt es Verbesserungspotenzial?“ In der Tat kommt die Mehrheit der Marktbesucher laut Simone Jansen aus Gersthofen – viele von ihnen sind langjährige Stammkunden. Hauptgrund für den Besuch ist für die meisten der wöchentliche Einkauf, allerdings dient der Markt für einige als sozialer Treffpunkt und für den persönlichen Austausch eine wesentliche Rolle.

Das Angebot sowie der Service der Markthändler werden durchgehend sehr gelobt. Hier bekomme man alles, was man für den täglichen Bedarf benötige, war eine Aussage eines Teilnehmers der Umfrage. Auch das Thema Regionalität sei einer der Hauptgründe, warum Besucher den Einkauf auf dem Markt dem Gang zum Supermarkt vorziehen. Lediglich ein Stand mit griechischen und italienischen Spezialitäten wie Antipasti, Oliven und Aufstriche wurde vermisst. Solch einen Anbieter gab es tatsächlich schon einmal auf dem Gersthofer Wochenmarkt, er konnte sich aber dauerhaft nicht halten.

Gersthofen arbeitet wieder an musikalischem Zusatzangebot

Von besonderem Interesse für das Innenstadtmanagement war nicht zuletzt die Meinung zum „Musikalischen Wochenmarkt“. Dieser wurde im letzten Jahr ins Leben gerufen und fand als ergänzendes Unterhaltungsprogramm jeden ersten und dritten Samstag von Mai bis Oktober 2023 am Rathausplatz statt. Dieses Zusatzangebot wurde überwiegend positiv wahrgenommen. Auch die Anregung des Innenstadtmanagements, dieses Unterhaltungsangebot durch weitere Aktionen mit den örtlichen Vereinen oder saisonal orientierten Motto-Tagen zu erweitern, wurde positiv aufgenommen. Die Händler seien erfreut, dass die Besucher auch in den aktuell herausfordernden Zeiten die Treue halten.

Wird künftig auch ein warmes Speisenangebot gewünscht? Für ein zusätzliches kulinarisches Angebot zum direkten Verzehr auf dem Markt, wie beispielweise ein Imbissstand oder eine mobile Getränkebar, gab es durchaus Zustimmung. Die Mehrheit der Befragten gab jedoch an, dass sie in erster Linie für den Einkauf auf den Markt kämen und solch ein Angebot nicht benötigten. Die Kombination von Musik und Kulinarik hielten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmern für gelungen und könnten sich eine Neuauflage in 2024 vorstellen.

„Wir sind dankbar über die gute Zusammenarbeit mit den langjährigen Beschickern, die den Markt so attraktiv und abwechslungsreich gestalten“, so Kerstin Gaipl-Härle vom Ordnungsamt der Stadt Gersthofen, die den Wochenmarkt koordiniert. Das Innenstadtmanagement arbeitet bereits an der Ausgestaltung eines Folgeprogramms für den Musikalischen Wochenmarkt.