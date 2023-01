Ziehen Sport, Freizeit und Wohnen in den Gersthofer Norden?

Plus Neue Sportstätten, Wohnungen für 700 Menschen - Gersthofen hat am nördlichen Stadtrand viel vor. Im Stadtrat wurden erste Projektskizzen vorgestellt.

23 Hektar Grund an der nördlichen Stadtgrenze hat die Stadt Gersthofen im Jahr 2021 gekauft. Sie sollen nicht nur für eine Erweiterung der Stiftersiedlung dienen, sondern auch ein neues Erholungs- und Sportgebiet erhalten. Dies sieht eine erste Projektskizze "nördlich der Stiftersiedlung" vor, die Andreas Remmele von der Stadtwerke-Leitung im Stadtrat vorstellte und mit der einige der derzeitigen Probleme Gersthofens gelöst werden könnten. Bei einigen Vorschlägen hatten die Rätinnen und Räte allerdings Bedenken.