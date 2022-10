10,80 Euro für die Maß: Zum Neustart gibt es auf der Kirchweih Plärrerpreise

Zwei Jahre musste die Gersthofer Kirchweih pausieren. Darum wird die Eröffnung des Volksfests am Freitag ein Neustart in mehrfacher Hinsicht.

Gersthofen bekommt seine Kirchweih zurück. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie gibt’s am Freitagabend um 18 Uhr einen Neustart. Und dies gleich in mehrfacher Hinsicht, denn das Traditionsfest bekommt einen neuen Standort und einen neuen Festwirt mit einer Almhütte. Das hat mehrere Gründe.

Weil der alte Gersthofer Festplatz an der Schubertstraße dem Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums weichen musste, brauchte es einen neuen Platz. Zunächst hatte man ein Areal nahe der B2-Anschlussstelle Gersthofen-Nord ins Auge gefasst, diesen Standort aber inzwischen verworfen. Ärger gab’s um den zweiten Standort: Denn Stadtrat und Stadtverwaltung hatten nach einem Antrag der CSU-Fraktion das „Gersthofer Loch“ ins Auge gefasst.

Das Gersthofer Volksfest hat einen neuen Festwirt

Dies scheiterte am Ende, weil das erforderliche Aufkiesen und Asphaltieren von Teilflächen des Areals im Stadtzentrum knapp 60.000 Euro kosten sollte. Der Stadtratsmehrheit war das zu viel Geld. Stattdessen wurden nun Rathausplatz und der Stadtpark ausgewählt. Das kostete die Stadt wiederum den langjährigen Festwirt. Denn die Familie Binswanger/Kempter stand, wie erst im Sommer endgültig klar wurde, für den Betrieb eines kleinen Festzelts mit etwa 500 Plätzen vor der Stadthalle nicht zur Verfügung. Kurzfristig sprang dann Helmut Wiedemann als Wirt ein, der schon auf dem Plärrer seine Almhütte hatte und seit Jahren auch das Winterland vor der City-Galerie in Augsburg betreibt. Die Stadt Gersthofen engagierte die Volksfest-Buden und Fahrgeschäfte für den Stadtpark sowie die meisten Musiker für die Almhütte.

Ein Experiment, dessen Ausgang sich noch zeigen wird. Denn es ist mit großem Aufwand verbunden. „Ein herkömmliches Festzelt mit 1500 Plätzen ist in drei Tagen aufgestellt. Für meine Almhütte mit ihren 500 Plätzen brauche ich vier Wochen, bis sie steht, und nach der Kirchweih zwei Wochen bis sie wieder abgebaut ist“, erklärt Helmut Wiedemann auf Anfrage unserer Redaktion. „Das geht nur in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Stadt.“ Zudem sei der finanzielle Aufwand für Auf- und Abbau im Vergleich zu 2019, Wiedemanns letztem Plärrerjahr, um mehr als 30 Prozent gestiegen. „Hat es 2019 noch 50.000 Euro gekostet, sind es in diesem Jahr etwa 75.000 Euro.“

Die Preise auf der Kirchweih in Gersthofen steigen

Deswegen müssen sich die Kirchweih-Gäste auf steigende Preise einstellen: „Das geht schon beim Einkauf der Speisen und Getränke an, die viel teurer geworden sind, und setzt sich bei den Kosten für Energie und laufenden Betrieb fort“, sagt Wiedemann. Deswegen kostet die Maß in Gersthofen 10,80 Euro. Hier orientiert sich der Festwirt bei seinen Plärrer-Kollegen: Im Schaller-Zelt kostete die Maß Bier 10,80 Euro, im Binswanger-Zelt 10,70. Das entspricht einem Anstieg von 30 bis 40 Cent pro Maß. Und für die Speisen wird er um 15 Prozent erhöhen. Helmut Wiedemann betont aber: „Ich kann die gestiegenen Kosten gar nicht eins zu eins weitergeben – sonst müsste ich mindestens Oktoberfestpreise verlangen.“ In München mussten die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr zwischen 12,60 und 13,80 Euro bezahlen.

Die Preise auf der Kirchweih 2022 werden von den Schaustellern frei kalkuliert, die Stadt Gersthofen macht hier keine Vorgaben oder gibt Zuschüsse, heißt es aus dem Rathaus. Stand jetzt ist ein städtisches Budget von 30.000 Euro im Gespräch, um die Kirchweih 2022 in der Innenstadt durchzuführen.

Im Gersthofer Stadtpark stehen Fahrgeschäfte

Hauptattraktion des Festbereichs im Stadtpark sind Autoscooter, Kinderkarussell, „Schunkler“ und „Greifer“. Daneben gibt’s Steckerlfisch, Süßwaren und Ballone sowie Crepes.

Am Freitag, 7. Oktober, ist um 17 Uhr Standkonzert und Freibierausschank auf dem Rathausplatz mit dem „TSV Spielmannszug“, bevor um 18 Uhr Bürgermeister Michael Wörle das erste Fass ansticht. Anschließend spielt die Trachtenkapelle Hirblingen. Bis zum Sonntag, 16. Oktober ist die Gersthofer Festalm wochentags ab 17 Uhr, Samstag ab 13 Uhr sowie Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Der Vergnügungsbereich im Stadtpark öffnet von Montag bis Samstag ab 13 Uhr sowie sonntags ab 11 Uhr.