Zwei unbekannte Hunde und der Gersthofer Silvesterlauf

Bereits zum dritten Mal hat Brian Weisheit aus Stadtbergen den Gersthofer Silvesterlauf gewonnen. Doch heuer war etwas anders: Wie der Gewinner im Ziel erzählte, hatten ihn auf der Strecke zwei freilaufende Hunde verfolgt. Die Polizei war darüber auch informiert und ermittelte.

Doch: „Die Kollegen haben weder die Hunde noch eine Spaziergängerin mit Hunden gefunden. Es wurde auch keine Anzeige erstattet, weil niemand geschädigt wurde“, teilte die Gersthofer Polizei am Donnerstag auf Nachfrage mit. Eine reine Verfolgung sei auch kein Anzeigengrund.

Die Gersthofer Polizei fällt eine positive Bilanz über den Silvesterlauf

„Etwas ganz anderes ist es aber, wenn jemand gebissen wird oder jemand seine Hunde gezielt auf jemanden hetzt.“ Unter Umständen galt genau an der Stelle in Gersthofen, wo die Hunde losrannten, auch gar keine Leinenpflicht. Die Bilanz der Polizei fällt daher ausschließlich positiv aus. „Es ist doch toll, wenn eine so große Veranstaltung so friedlich verläuft und alles im Rahmen bleibt“, sagte die Sprecherin. (corh)