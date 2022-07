Gessertshausen

12:15 Uhr

Neue Halle für Bauhof: Gartenbauverein zweifelt Worte des Bürgermeisters an

Der Bauhof in Gessertshausen braucht mehr Platz. Doch kommt die Erweiterung wie zunächst geplant, sieht sich der Gartenbauverein in seiner Existenz bedroht.

Plus Was passiert mit der Mosterei bei der Bauhoferweiterung? In Gessertshausen wird ein Vereinsthema zum Politikum im Wahlkampf.

Von Marcus Angele, Jana Tallevi

Der Gartenbauverein (GBV) Gessertshausen sorgt sich weiter um seine Existenz: Wie bereits berichtet, plant die Gemeinde einen Hallen-Neubau auf einem Teil der Mosterei-Fläche für den angrenzenden Bauhof. Der GBV ist mit den Planungen der Gemeinde Gessertshausen nicht einverstanden und hat sich deshalb um alternative Lösungen für den geplanten Hallen-Neubau bemüht. Durch den Neubau könne die Mosterei nicht aufrechterhalten werden, ist sich der Verein sicher, denn für beides reiche der Platz nicht. Bürgermeister Jürgen Mögele will nun zunächst den Mostereibetrieb in diesem Sommer abwarten, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Doch das scheint beim Verein nicht durchzudringen.

