Gessertshauser Gartenbauverein wächst und fürchtet um eigene Mosterei

Sehr gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins Gessertshausen. Hierfür gab es auch mehrere Gründe: die Neuwahl der Vorstandschaft, die komplette Überarbeitung der Satzung, Ehrungen sowie ein geplanter Hallenbau der Gemeinde auf einem Teil der Mosterei-Fläche. Gerade der letzte Punkt sorgt für Aufregung.