Gessertshausen

vor 34 Min.

Mann verbrennt Freund mit Sprühdose und Feuerzeug das Gesicht

Plus In Gessertshausen verbrennt ein Mann das Gesicht seines Freundes. Vor Gericht kann keiner der beiden den Angriff erklären. Die Richterin spricht von einem "komischen" Fall.

Von Moritz Maier

In einer Gessertshauser Garage spielte sich im Mai dieses Jahres ein Vorfall ab, der am Augsburger Amtsgericht nun für Stirnrunzeln sorgte. Ein 67-jähriger Mann besucht - wie so oft - seinen Freund. Als der Gastgeber mittels Spraydose einen Ölfleck sauber machen will, bekommt er ein Feuerzeug in die Hand und sendet kurz darauf eine Stichflamme in das Gesicht des Freundes los. Dieser verbrennt sich das Gesicht. Anstatt die Verletzung zu untersuchen, fahren die beiden aber in einen Getränkemarkt - und verlieren kein Wort mehr über den Vorfall. Nun landet der Fall wegen Anklage zur gefährlichen Körperverletzung doch noch vor Gericht. Dort sorgt er bei Richterin und Staatsanwaltschaft für Ratlosigkeit.

