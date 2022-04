Die sturen Störche aus Margertshausen haben gewonnen - vorerst

Plus Das Nest zweier Störche in Margertshausen sollte weg. Immer wieder wurden die Tiere umgesiedelt, immer wieder kehrten sie zurück. Vorerst dürfen sie nun bleiben.

Es sind die vermutlich stursten Störche im Landkreis Augsburg: Im Gessertshauser Ortsteil Margertshausen haben sie ihr Nest - und das wollen sie einfach nicht hergeben. Dreimal sollten sie umgesiedelt werden, dreimal kehrten sie zurück. Die Zwangsräumung des Liebesnests hat einen ernsten Hintergrund: Anwohner beschwerten sich über die Hinterlassenschaften der Tiere. Nun haben die sturen Störche den Kampf ums Nest gewonnen - zumindest vorerst.