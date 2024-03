So geht es mit der Sanierung der Staatsstraße 2036 voran

Im Abschnitt zwischen Heretsried und Emersacker laufen bereits Grundstücksverhandlungen.

Ein Bürger hat sich vor Kurzem im Rahmen der Bürgersprechzeit in der Gemeinderatssitzung in Heretsried nach dem Stand zur Sanierung der Staatsstraße 2036 erkundigt. Bürgermeister Heinrich Jäckle erklärte, dass die Unterlagen dafür bereits bei der Regierung von Schwaben zur Vorprüfung eingereicht worden seien. Das Planfeststellungsverfahren soll Mitte des Jahres beginnen. Der Gemeindechef informierte, dass im Abschnitt zwischen Heretsried und Emersacker Grundstücksverhandlungen begonnen hätten und dieser Abschnitt gegebenenfalls vorgezogen werde.

So soll es wärmer werden im Mehrzweckraum in Heretsried

Das Heizen im Mehrzweckraum war ein weiteres Thema, das den Gemeinderat beschäftigte. Zu Verbesserung der Wärmebedingungen im Mehrzweckraum ist geplant, an der Decke in der Feuerwehrgarage eine Isolierung anzubringen. Ein Anschluss an die Warmwasserheizung im Rathaus soll die bisherige Stromheizung, die sehr hohe Kosten verursacht, ersetzen, wie es in der Gemeinderatssitzung hieß.