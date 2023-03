Das Ende der Wasserrohrbrüche in Hirblingen ist langsam in Sicht

Und wieder soll im Gersthofer Stadtteil Hirblingen die Ortsdurchfahrt aufgerissen werden. Nach dem Kanalbau ist jetzt die Wasserleitung dran.

Vor rund vier Jahren war die Hirblinger Ortsdurchfahrt wegen Kanalbauarbeiten monatelang gesperrt. In naher Zukunft wird sie wieder aufgerissen. Denn noch sollen in der Wertinger Straße die Wasserleitungen ausgetauscht werden. Dies beschloss der Werkausschuss einstimmig. Allerdings muss dabei einiges beachtet werden.

Erst vor wenigen Tagen wurde die nördliche Einmündung der Wertinger Straße in die Staatsstraße 2036 gesperrt. Denn diese Zufahrt wird noch bis in den Mai hinein umgebaut. Die Umleitung führt über die Wertinger Straße quer durch den Ort. Nach dem Kanalbau soll jetzt die Trinkwasserleitung angegangen werden. Dies ist schon seit Langem geplant. Denn die Rohre sind in einem schlechten Zustand, immer wieder kam es deshalb in jüngster Zeit zu Wasserrohrbrüchen. Außerdem hatten die Feuerwehrleute bei Einsätzen teilweise bereits Schwierigkeiten, das erforderliche Löschwasser aus dem Netz zu bekommen, sagte Stadtbaumeister Markus Naß bereits bei einer vorangegangenen Planungsausschusssitzung.

Hirblinger Dorferneuerung soll nicht behindert werden

Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel erklärte, muss dabei auf die Hirblinger Dorferneuerung Rücksicht genommen werden. Deswegen hatte man das Büro Steidle & Felgentreu Landschaftsarchitekten herangezogen. Dieses wurde von der Stadt Gersthofen mit den Planungen für die Dorferneuerung beauftragt. Allerdings sind diese Schinzel zufolge noch nicht abgeschlossen. Daher ist noch nicht sicher, wie lange noch an der Dorferneuerung geplant wird. Die neuesten Entwürfe sollen in den nächsten Wochen vorgestellt werden. Ab dem Winter 2023/2024 soll es an die vollständige Ausarbeitung der Dorferneuerungsmaßnahmen gehen, was wohl zwei Jahre dauern wird.

Um wegen der Umgestaltung Hirblingens keine weitere Zeit zu verlieren, soll die Wasserleitung nun abgekoppelt davon ausgetauscht werden. "Die nun vorliegende Trasse soll in die Planungen so eingepflegt werden, damit die Wasserleitung möglichst in einer Fahrbahnmitte ohne Bäume und Verkehrsinseln zum Liegen kommt", machte Schinzel deutlich.

Bauarbeiten in Hirblingen kosten 1,2 Millionen Euro

Gestartet war die Dorferneuerung bereits im Jahr 2018 mit der Pflanzung einer Blumenwiese am östlichen Ortseingang Hirblingens. Seitdem gab es mehrere Workshops, in denen die Hirblinger Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen anbringen konnten. Mehr als 60 Vorschläge waren dabei zusammengekommen.

Die Planungen für die Wasserleitungen sind nach Angaben von Bernhard Schinzel bis auf einige Details bei den Hausanschlüssen nahezu abgeschlossen. Die Kosten schätzte er auf circa 1,2 Millionen Euro inklusive Mehrwertsteuer. Im Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke wurden 900.000 Euro eingestellt. Den größten Anteil verschlingen die Hauptleitungen mit 604.000 Euro, die Grundstücksanschlüsse schlagen mit 325.000 Euro zu Buche.