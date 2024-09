"Maximal durchschnittlich": So fällt die Ernte im Augsburger Land heuer aus

Schon im Frühjahr regnete es ungewöhnlich viel – und dann kam das Hochwasser. Während in den vergangenen Jahren Trockenheit und Hitze den Landwirten regelmäßig zu schaffen machten, war es diesmal vor allem der Regen. Denn zu viel davon in kurzer Zeit strapaziert die Pflanzen und sorgt für Ernteausfälle. Es gab allerdings schon deutlich schlechtere Jahre, berichten Landwirte. „Maximal durchschnittlich“, sei die Saison in diesem Jahr, meint Axel Heiß, Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg. Landwirt Simon Ringler aus Langerringen sieht das ähnlich. Dabei war er zu Beginn des Sommers noch optimistischer.

