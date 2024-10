Jetzt anmelden für den Tag der Ausbildung

Der Tag der Ausbildung bietet auch in diesem Jahr wieder Unterstützung bei der Berufsorientierung in der Wirtschaftsregion Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen an. Dieses Mal findet er am Mittwoch, 20. November, statt. Unter der Schirmherrschaft des Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz (CSU) können junge Leute hier Einblicke in 33 regionale Ausbildungsbetriebe bekommen.

Wer dabei sein will, kann sich noch bis zum 11. November anmelden. Das Angebot richtet sich an Schüler von der 7. bis 13. Klasse. Ausführliche Informationen zu den Touren, den beteiligten Unternehmen und den Shuttle-Bussen sowie den Link zur Anmeldung gibt es bei Instagram unter @entwicklungsforum oder unter www.unser-ferienprogramm.de/entwicklungsforum/index.php. Wichtig: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

49 Ausbildungsberufe in der Heimatregion

Am 20. November ist wegen des Buß- und Bettages schulfrei. Dann haben die Teilnehmer die Möglichkeit, drei regionale Ausbildungsbetriebe und Einrichtungen in der Region Holzwinkel und Altenmünster sowie in Zusmarshausen kennenzulernen. Die Jugendlichen erhalten Einblicke in die Unternehmen und sammeln praktische Erfahrungen zu den Ausbildungsberufen. So können sie sich über 49 Ausbildungsberufe in der Region informieren. (AZ)