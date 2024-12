Horgauer Gleitschirmflieger mit Spitzenplatz in der 1. Bundesliga

Bei der Jahresschlussfeier von ParaAir Augsburg West in Horgau berichtete Vorsitzender Bernhard Tochtermann von einen ereignisreichen und erfolgreichem Jahr 2024. Die zahlreichen Aktionen wie Rettungsgerätetraining in der Horgauer Sporthalle, G-Force-Training, Vereinsausflüge, Fortbildungen und Vereinsfest wurden von den 169 Mitgliedern gut angenommen. Obwohl das Wetter heuer sehr zu wünschen übrig ließ, konnten über 1000 Flüge mit der selbstgebauten Elektroschleppwinde in Horgau absolviert werden, davon 280 Starts bei einer Windenflugschulung.

Insgesamt wurden von den teilnehmenden 60 ParaAir-Piloten knapp 1500 Flüge für die Vereinsmeisterschaft im XC-Server für die Wertung eingestellt. Dabei zählten nur die Flüge in Deutschland und Europa. Vereinsmeister wurde zum wiederholten Mal der Horgauer Robert Haugg, vor Thoms Burger aus Neusäß und Tim Roser aus Meitingen. Die weiteste, geflogene Strecke über Grund in Höhen bis zu 3689 Meter gelang Thomas Burger mit 362,2 Kilometern in neun Stunden und acht Minuten in Südtirol.

Aufgrund der guten Leistungen der drei Vereinsmeister und 17 weiterer Piloten konnte Para-Air Augsburg in der 1. Bundesliga auf einen hervorragenden 8. Platz von 18 Vereinen fliegen. Dabei kamen auch viele Windenschleppflüge vom Auerbacher Fluggelände in die Wertung. Der Vorstand bedankte sich sich bei den Windenfahrern, Helfern und der Vorstandschaft sowie bei der Gemeinde Horgau, bei den Bauern und der Bevölkerung, dass sie hier ihrem Flugsport nach gehen können. Mehr Informationen zum ParaAir-Sport unter paraairaugsburg.de im Internet.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.