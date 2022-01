Abwasser als Frühwarnsystem: Zeitvorsprung kann bei Corona entscheidend sein

Plus Zwischen Ansteckung und Nachweis per Corona-Test vergehen Tage. Durch eine Abwasser-Untersuchung geht das viel schneller. Dieser Vorsprung kann entscheidend sein.

Im Umgang mit der Pandemie ist mittlerweile klar: Die Maßnahmen im Kampf gegen Corona müssen ständig überdacht werden. Immer wieder wurden die Regeln in den vergangenen Monaten angepasst, verschärft, gelockert und wieder verschärft. Ein wirksames Mittel zur Eindämmung der Infektionszahlen kann wenige Wochen später bereits unverhältnismäßig sein. Das ist nach rund zwei Jahren Pandemie klar. Entscheidend dafür, richtig zu reagieren, sind vor allem: verlässliche Daten. Die Untersuchung des Abwassers auf Corona könnte dabei ein wichtiger Vorteil sein.