Armut gibt es auch im reichen Landkreis Augsburg

Plus Die Statistik zeigt: Im Schnitt haben die Menschen im Augsburger Land ein gutes Einkommen. Doch der Durchschnittswert muss genauer betrachtet werden.

Die gute Nachricht: Vielen Menschen im Augsburger Land geht es finanziell gut. Im Durchschnitt liegt das Nettoeinkommen pro Haushalt mit rund 4900 Euro sogar rund 300 Euro über dem bayernweiten Wert. Doch – wie immer bei Durchschnittswerten – lohnt sich ein genauerer Blick in die Statistik. Denn wenige besonders hohe Einkommen können den Schnitt in einer Gemeinde deutlich ansteigen lassen. Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit lebten 2019 rund 104 Einkommensmillionäre im Augsburger Land. Gleichzeitig haben gut 16 Prozent der Haushalte im Landkreis weniger als 1500 Euro im Monat zur Verfügung.

Die Daten zeigen, wo Hilfe im Kreis Augsburg besonders benötigt wird

Dennoch gibt die Statistik wichtige Einblicke in die Lebensrealität der Menschen. Neben dem durchschnittlichen Einkommen zeigt sie auch, wie die Kaufkraft der Haushalte im Landkreis verteilt ist. Diese Daten können ein Ansatzpunkt sein, um dort gegenzusteuern, wo Hilfe besonders benötigt wird. Etwa durch bezahlbaren Wohnraum oder Beratungsstellen für Menschen in finanzieller Not. Denn eines zeigt die Statistik leider ebenso: Auch im reichen Landkreis Augsburg gibt es Menschen, die von Armut betroffen sind.

