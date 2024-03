Betreuer sind die Hilfe aus der Krise

Plus Die Auflagen für Betreuerinnen und Betreuer sind hoch. Schön ist es, wenn trotzdem jemand so eine Aufgabe übernimmt. Ein Kommentar.

Berufliche und ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer haben eine sehr große Verantwortung für die Menschen, um die sie sich kümmern. Denen es so schlecht geht, dass sie ihre Finanzen, Versicherungen, Behördengänge in die Hände einer völlig fremden Person legen. Das ist in der Vergangenheit manchmal schiefgegangen. Deswegen hat der Gesetzgeber im vergangenen Jahr die Anforderung für die Frage "Ist diese Person wirklich für die Betreuungsaufgabe geeignet?" höher gesetzt.

Der Bedarf an Betreuern wird steigen

Viele Menschen könnten selbst über eine Betreuungsverfügung oder Vorsorgevollmacht bestimmen, wer der eigene Betreuer oder die eigene Betreuerin werden soll. Doch wer denkt schon daran, bevor es gebraucht wird? Und wer soll so eine Aufgabe übernehmen? Dabei empfehlen Experten, sich bereits mit Beginn der Volljährigkeit um solche Themen zu kümmern.

