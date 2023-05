Bewährungsprobe für Wohlstand auf den Dörfern im Kreis Augsburg

Plus Die Daten zur Kaufkraft im Augsburger Land zeigen: Vielen Menschen geht es gut.

Arme Stadt und reiches Land? Auf den ersten Blick scheint es so, wenn man die Durchschnittseinkommen im Augsburger Land selbst und mit der Großstadt Augsburg vergleicht. Auf den zweiten Blick ist es - wie so oft im Leben - ein wenig komplexer.

Mit Blick auf Durchschnittslöhne, Arbeitsplatzangebot und Pendlerzahlen wird schnell deutlich, dass ein florierendes Augsburger Land einhergeht mit florierenden Zentren, an denen sich Arbeitsplätze und Verkehr bündeln. Stichwort Verkehr: Schnelle und unkomplizierte Verkehrsanbindungen sind auch die Lebensader der Dörfer - nur sie machen sie als Wohnort mit guter Anbindung zum Arbeitsplatz attraktiv. Doch dieses Erfolgsmodell steht vor einer großen Bewährungsprobe.