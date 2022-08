Corona-Haustiere: Verpflichtender Eignungstest für alle wäre sinnvoll

Plus Die Lockdowns führten zu einem Haustier-Boom. Das ist verständlich. Doch die Einsamkeit allein rechtfertigt keinen neuen Hund. Denn am Ende ist damit niemandem geholfen.

Während der Corona-Lockdowns wurden viele Menschen einsam. Nicht nur im Augsburger Land sorgte dieses Gefühl für einen regelrechten Run auf Haustiere - Hundewelpen im Speziellen. Ein bis zwei Jahre nach den harten Lockdowns zeigt sich nun: Die meisten der abgegebenen Vierbeiner in Tierheimen sind Hunde in genau diesem Alter. Sogenannte Corona-Tiere.