Das hat die Demonstration in Welden gezeigt

Plus Ein Ehepaar will ein Zeichen setzen und meldet eine Demonstration an. Die spontane Idee lockt rund 800 Menschen nach Welden. Was bleibt?

Von fünf Wochen bis zu 93 Jahren reicht die Altersspanne bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus am Samstagabend in Welden. Damit hatte das Ehepaar Lawall nicht gerechnet. Als die beiden von einer AfD-Veranstaltung im Holzwinkelsaal erfuhren, meldeten sie spontan eine Demonstration an. Nicht ahnend, wie aufwendig so etwas ist: da reicht nicht nur ein Anruf bei der Gemeinde und im Landratsamt - da müssen auch Polizei und Bauhof eingebunden werden. Die Lawalls kamen so mit Menschen in Kontakt, mit denen sie noch nie zu tun hatten. Und fanden parallel dazu viele Helfende, die Plakate, Pfeifen oder Scheinwerfer organisierten. Auch die Demonstrierenden selbst dürften sich durchaus über schwarz gekleidete Punks aus Augsburg gewundert haben, die mit Fahnen und Sprechchören auf sich aufmerksam machten, mit denen sichtlich nicht alle Teilnehmenden einverstanden waren. Parallel dazu trafen sich zur eigenen Überraschung manche Bekannte wieder.

Das haben die Menschen in Welden gezeigt

Die Demonstration in Welden hat gezeigt, dass eine spontane Idee zu einer großen, friedlichen und bunt gemischten Demo führen kann. Dass sich Menschen der Anonymität der Großstadt, sondern auch in einer Gemeinde, wo sich Nachbarn, Arbeitskollegen oder Schulkameradinnen wiedersehen. Gemeinsam haben sie ein Zeichen gesetzt und bewiesen, dass sie mehr sind als die Menschen im Holzwinkelsaal.

