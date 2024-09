Die Wohnungsnotfallhilfe ist ein Muss

Wohnen ist ein Menschenrecht. Dass jeder und jede ein beständiges Dach über dem Kopf hat, ist im Landkreis Augsburg jedoch nicht selbstverständlich. Das Thema Wohnungsnot ist komplex wie zweischneidig: Denn auf der einen Seite sind die Menschen, die keinen Wohnraum finden. Auf der anderen Seite gibt es hunderte Wohnungen, die leer stehen. Also alles ganz entspannt? Leider nicht. Hilfsangebote wie die Notfallhilfe der Diakonie sind gerade jetzt enorm wichtig.

Wie das Beratungsteam der Diakonie erklärt, steigt die Zahl der Hilfesuchenden in den vergangenen Jahren. Währenddessen stehen rund vier Prozent der Wohnungen im Augsburger Land leer, das sind in absoluten Zahlen etwa 5000 Quartiere. Diese Unterkünfte sind jedoch selten für den Einzug geeignet – viele werden abgerissen oder müssen saniert werden. Etwa zehn Prozent entfallen auf den Eigenbedarf der Eigentümer. Die Statistik muss also hinterfragt werden: Die meisten leer stehenden Wohnungen sind nur temporär unbezogen. Von einem entspannten Wohnungsmarkt kann nicht die Rede sein.

Die Wohnungsnotfallhilfe fängt Menschen auf, wenn sie nicht weiter wissen

Stattdessen ist es für Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, eine heikle Situation. Überwältigt von der ungewissen Zukunft wissen viele nicht weiter. Die Gründe, warum jemand seine Wohnung verlieren kann, sind vielfältig und bedürfen viel Aufmerksamkeit. Die Entscheidung, die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie weiter zu finanzieren, ist deshalb die einzig richtige Entscheidung. Mehr als hundert Menschen, denen in diesem Jahr geholfen werden konnte, sind der Beweis dafür.